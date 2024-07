Auto kracht frontal gegen Baum: Wer kann Aussagen zum Unfallhergang machen?

Lebensgefahr bestehe für keinen der Heranwachsenden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, ereignete sich der Unfall am 10. Juli gegen 16.40 Uhr in der Heerstraße.

Hierbei kam ein weißer VW Golf hinter dem Georg-Kolbe-Hain von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der 19-jährige Fahrer sowie die anderen Insassen im Alter von 16, 17 und 20 Jahren erlitten teils erhebliche Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Lebensgefahr bestehe für keinen der Heranwachsenden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen und fragt: