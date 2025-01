Autofahrer verursacht wegen Sekundenschlaf Massenkarambolage

Berlin - Ein 44-jähriger Autofahrer hat in Friedrichshain-Kreuzberg eine Massenkarambolage verursacht.

In Friedrichshain-Kreuzberg krachte es gewaltig, als ein Autofahrer in einen Sekundenschlaf fiel. © Thomas Peise

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am heutigen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr auf der Oranienstraße in Richtung Moritzplatz unterwegs.

Weil er in einen Sekundenschlaf gefallen sein soll, krachte er in ein am Straßenrand geparktes Auto.

Durch den heftigen Aufprall wurden mehrere andere Fahrzeuge ineinandergeschoben.

Insgesamt kamen acht Autos zu Schaden.