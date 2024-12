04.12.2024 11:05 Autofahrerin übersieht Bus am Ku'damm: Fünf Fahrgäste verletzt

Bei einem Unfall am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg sind am Dienstag fünf Fahrgäste eines BVG-Busses verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem Unfall am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg sind am Dienstag fünf Fahrgäste eines BVG-Busses verletzt worden. Der Busfahrer (39) musste eine Vollbremsung einlegen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 45-jährige Autofahrerin offenbar den herannahendem Bus der Linie X10, als sie gegen 14 Uhr mit ihrem Renault von der Wielandstraße nach links in den Ku'damm abbiegen wollte. Der Busfahrer (39) machte eine Vollbremsung, doch konnte den Crash nicht verhindern. Mehrere Fahrgäste stürzten. Eine 56-Jährige wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass sie stationär ins Krankenhaus kam. Die Gesichtsverletzungen einer 61-Jährigen wurden ambulant in einer Klinik behandelt. Berlin Unfall Mehrere Meter durch die Luft geschleudert: E-Roller-Fahrer stirbt in Klinik Drei weitere Fahrgäste - ein Mann (76) und zwei Frauen (46 und 33) - erlitten Hämatome und Schürfwunden. Sie klagten über Schmerzen, verzichteten jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Die Autofahrerin blieb ebenso unverletzt wie der Busfahrer, der allerdings unter Schock stand und seinen Dienst beenden musste. Die Kreuzung Kurfürstendamm/Wielandstraße blieb von 14 bis 14.40 Uhr gesperrt. Der Querverkehr war nicht betroffen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

