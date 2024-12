Bei Unfall durch die Luft geschleudert: Rentnerin stirbt Wochen später in Klinik

Berlin - Nach einem heftigen Unfall in Berlin-Marzahn ist eine Rentnerin (†73) rund vier Wochen später im Krankenhaus gestorben.

Die 73-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Die Frau erlag laut Polizei am Montagabend ihren schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf.

Am Dienstag, 19. November, war die 73-Jährige an der Chemnitzer Straße in Kaulsdorf beim Überqueren der Fahrbahn von einem 46-jährigen Autofahrer erfasst worden.

Die Kollision war so heftig, dass die Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde und auf dem Asphalt aufschlug.