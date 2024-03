Betrunkener Mercedes-Fahrer verliert Kontrolle und kracht in parkende Autos

Berlin - Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sind in der Nacht zu Samstag bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Schmargendorf verletzt worden.

Bei dem Unfall erlitt der 29-jährige Fahrer Kopfverletzungen. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 2.35 Uhr in der Breiten Straße in Richtung Berkaer Straße.



Demnach soll der 29-jährige Lenker eines Mercedes auf gerader Strecke so schnell unterwegs gewesen sein, dass er nach rechts von der Straße abkam und gegen einen geparkten Toyota krachte.

Dabei wurden auch ein geparkter Dacia und ein Renault beschädigt. Anschließend geriet der junge Mann mit seinem Wagen auf die andere Fahrbahnseite und stieß dort gegen einen Transporter und einen Mazda.

Bei dem Unfall erlitt der 29-Jährige Kopfverletzungen. Seine Beifahrerin wurde am Bein verletzt. Beide kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.