Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Berlin - Am Freitagnachmittag übersah ein Autofahrer beim Abbiegen in Berlin-Britz einen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenprall. Der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der 32-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, soll sich der Unfall am Freitag gegen 16.15 Uhr in Berlin-Britz ereignet haben.

Ein 44-jähriger Autofahrer soll den Britzer Damm in Richtung Hermannstraße befahren haben. Im Anschluss wollte er nach links in die Wussowstraße abbiegen, wo es zum Zusammenstoß mit einem 32-Jährigen kam.

Der jüngere Mann war auf seinem Motorrad unterwegs und erlitt beim Zusammenprall schwere Verletzungen. Er zog sich beim Sturz Kopf- und Rumpfverletzungen zu, die derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.