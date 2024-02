Dreister Autofahrer bremst Bus aus, der kracht gegen Einkaufszentrum

Berlin - Am vergangenen Samstagabend kam es im Berliner Stadtteil Mitte zu einem Verkehrsunfall mit einem Gebäudeschaden.

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Autofahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Sonntag mitteilten, ereignete sich der Unfall gegen 20.20 Uhr während einer Betriebsfahrt in der Wilhelmstraße.

Demnach wollte ein 64-jähriger Busfahrer an der dortigen Kreuzung nach rechts in die Leipziger Straße abbiegen, als auch ein links neben ihm fahrender unbekannter Autofahrer in die Straße fuhr.

Dieser soll den Bus im Kreuzungsbereich überholt und ihm dann auf der Leipziger Straße durch das Wiedereinscheren den Weg abgeschnitten haben.

Um einen Unfall mit dem Fahrzeug zu verhindern, soll der Bus weiter nach rechts gefahren sein und gegen den Gebäudepfeiler eines Einkaufszentrums gekracht sein.