Heftiger Frontal-Crash in Lichtenberg: Zwei Menschen im Krankenhaus

Berlin - Am Donnerstag kam es in Berlin-Lichtenberg zu einem heftigen Verkehrsunfall. Beide daran beteiligten Autofahrer müssen aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Das Auto krachte frontal in einen entgegenkommenden Kleinwagen. © Dominik Totaro

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 53-Jährige gegen 17.20 Uhr mit ihrem Auto auf der B2 in Richtung Lindenberg, als sie aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geriet.

Daraufhin krachte ein 69-jähriger Autofahrer, der ihr entgegenkam, frontal in den Wagen der Frau.

Durch den heftigen Crash erlitten beide Autofahrer ein Polytrauma. Die 53-Jährige zog sich zudem verschiedenen Knochenbrüche zu. Der 69-jährige Mann erlitt unter anderem diverse Prellungen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verunglückten in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt werden.

Die Autos sind durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. In der Zeit von 17.20 bis 1.25 Uhr war die Bundesstraße zwischen Lindenberg und Blankenburger Pflasterweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt.