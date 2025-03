Rentnerin trotz grüner Ampel von Auto erfasst - Wochen später ist sie tot

Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist eine Rentnerin (80) beim Überqueren der Straße vom Auto eines 74-Jährigen angefahren und schwer verletzt worden. Nun verstarb sie im Krankenhaus.

Auch, wer die Straße bei grünem Licht überquert, sollte vorsichtig sein. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, erlag die 80-Jährige am Montagnachmittag ihren Verletzungen.

Am 24. Januar dieses Jahres fuhr der Mann gegen 18.10 Uhr mit seinem Auto die Atzpodienstraße entlang.

An der Kreuzung Atzpodienstraße/Rüdigerstraße wollte der Autofahrer bei grüner Ampel nach links abbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende Seniorin, die ebenfalls Grün hatte und über die Straße ging.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin erlitt dabei Verletzungen am Kopf, an den Beinen und am Rücken.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Frau zunächst ins Krankenhaus.