Radfahrer gerät in Straßenbahnschiene und stirbt: Polizei sucht nach Zeugen

Berlin - Ein 68-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Berlin-Weißensee gestorben. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nicht mehr viel für den schwer verletzten Mann (†68) tun. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Fahrradfahrer sei am Montagmorgen, den 23. April dieses Jahres, gegen 9.45 Uhr die Rennbahnstraße von der Berliner Allee kommend in Richtung Parkstraße gefahren und mit den Rädern in die Straßenbahnschienen geraten, berichtete eine Sprecherin der Polizei.

Daraufhin stieß er gegen den hinteren Teil einer Straßenbahn der Linie M12 auf den Schienen der Gegenfahrbahn.

Bei dem Zusammenprall erlitt der Mann demnach schwere Kopfverletzungen, an denen er später vor Ort starb.

Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, die an diesem Montag gegen 9.45 Uhr in der Straßenbahn der Linie 12 (von der Haltestelle Pasedagplatz in Fahrtrichtung Kupfergraben) saßen.

Die Beamten wollen wissen: Wer ist in diese Straßenbahn eingestiegen und konnte den Unfall beobachten?