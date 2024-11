Betrunkener darf nicht in den Bus, dann greift er nach einem Pflasterstein

Berlin - Ein Unbekannter hat wohl aus Wut in Berlin-Neukölln die Scheibe der Fahrerkabine eines Linienbusses der Berliner Verkehrsbetriebe eingeschlagen.

Die Scheibe wurde zerstört, der Bus konnte nicht weiterfahren. © Morris Pudwell

Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wollte demnach an der Haltestelle an der Pannierstraße in den Bus steigen. Nach TAG24-Informationen war er offenbar betrunken.

Weil er jedoch Glasflaschen dabeigehabt habe, die im Bus nicht gestattet seien, habe ihm der Busfahrer den Zutritt verwehrt, hieß es.