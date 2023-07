S-Bahn kracht in DHL-Transporter: Fahrer hatte einen Schutzengel!

Mit der S45 und der S9 gelangen Reisende zum alten und zum neuen Flughafen in Schönefeld. (Symbolbild/ Archivbild) © Bernd Settnik dpa

Gegen 9.46 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert, dass es am Bahnübergang Bohnsdorfer Chaussee in Schönefeld nahe Berlin krachte. Ein DHL-Transporter wurde von der S9, die gerade in Richtung des ehemaligen Flughafens Schönefeld unterwegs war, erfasst und kurz mitgeschleift, bevor der Triebwagen zum Stehen kam.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und Zeugenaussagen, soll der Autofahrer um eine geschlossene Bahnschranke herumgefahren sein. Genau in diesem Moment kam die Berliner S-Bahn, die kurz vorher von der Station Grünbergallee abfuhr.

Beide Fahrer sahen, was gleich passieren würde und reagierten schnell. Der Paketbote flüchtete aus dem Wagen und der S-Bahnfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein. Das verhinderte, dass es zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kam. Nur der Transporter samt Fracht wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Auch keiner der circa 122 Reisenden musste behandelt werden. Das Gleis wurde gesperrt und die Fahrgäste evakuiert. Der DHL-Bote kam mit einem Schock davon.