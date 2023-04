Crash zwischen BMW und Carsharing-Mini: Plötzlich taucht der Vater auf und behauptet, gefahren zu sein

Berlin - Schwerer Crash in Berlin-Neukölln : In der Nacht zum Dienstag stießen ein BMW und ein Wagen einer Carsharing-Firma zusammen.

An dem Unfall in Berlin-Neukölln war auch der BMW Mini eines Carsharing-Unternehmens beteiligt. © Morris Pudwell

Ersten Erkenntnissen zufolge krachten der BMW Touring und der BMW Mini eines Carsharing Unternehmens gegen 1.50 Uhr an der Buschkrugallee, Höhe Zaandamerstraße, zusammen.

Wie das Schadensbild vermuten lässt, stießen die beiden Autos gegeneinander, als sie nebeneinander fuhren. Dadurch wurde der BMW Touring wohl von der Fahrbahn abgedrängt, sodass er in einen parkenden Mercedes SUV im Gegenverkehr krachte.

Der Fahrer des Carsharing-Mini verließ die Unfallstelle kurzzeitig, kehrte dann aber zurück. Kurios: Während die beiden Unfall-Fahrer noch in einem Rettungswagen der Berliner Feuerwehr behandelt wurden, tauchte auf einmal der Vater des BMW-Fahrers am Einsatzort auf. Der ältere Mann stieg in das Auto und behauptete, beim Unfall gefahren zu sein.

Der Vater wollte, wie es schien, die Schuld an dem Unfall auf sich nehmen. Ersten Erkenntnissen nach kannten sich die beiden Unfall-Fahrer.

Licht ins Dunkle müssen nun die Ermittlungen der Berliner Polizei bringen. Wie hoch der Sachschaden an den beteiligten Autos ist, ist bislang noch nicht bekannt.