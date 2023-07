Drama bei Abiball: 17-Jährige stürzt durch Plexiglas und stirbt

Die 17-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden. © Morris Pudwell

Die Abiturientin feierte am Sonntagabend zusammen mit weiteren knapp 500 Personen ihren Abschluss in Berlin-Neukölln. Bei ausgelassener Stimmung amüsierten sich die Teenager in einem Festsaal an der Ziegrastraße.

In der Nacht zu Montag, gegen 1.30 Uhr, entschloss sie sich schließlich, gemeinsam mit einem 16-Jährigen auf ein Dachfenster eines Hotels zu klettern. Als sie das Dach des Festsaals jedoch betraten, stürzten beide durch eine Lichtkuppel aus Plexiglas in die Tiefe.

Mehrere Rettungskräfte und Notärzte machten sich auf den Weg zum Unfallort. Als sie eintrafen, gab es bereits erste Reanimationsversuche durch den 16-Jährigen selbst und später durch die anwesenden Security-Mitarbeiter.

Notarzt und Sanitäter konnten das Mädchen schließlich nach über einer Stunde vorerst stabilisieren und die lebensgefährlich Verletzte ins Krankenhaus bringen. Dort erlag sie jedoch kurz darauf den Folgen des Sturzes.