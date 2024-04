Drei Wochen nach Unfall in Spandau: Rollstuhlfahrer stirbt im Krankenhaus

Berlin - Knapp drei Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist ein 84-jähriger Mann am Freitag im Krankenhaus gestorben.

Am 6. April war der 84-Jährige in Spandau von einem Auto angefahren worden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Am 6. April war der Rentner laut Polizei um kurz nach 13 Uhr am Päwesiner Weg mit seinem Rollstuhl auf die Straße gefahren, um diese zu überqueren.

Als er sich in der Fahrbahnmitte befand, bog ein 49-Jähriger mit seinem Auto vom Brunsbütteler Damm kommend in den Päwesiner Weg ein. Dabei fuhr er den 84-Jährigen an, dessen Rollstuhl sich überschlug.

Der Rollstuhlfahrer kam mit Verletzungen an Kopf und Arm stationär in eine Klinik. Zunächst hatte es noch geheißen, die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.