21.12.2024 15:42 E-Bike auf Gleise geschmissen: U-Bahn kaputt, Fahrgäste müssen zu Fuß weiter

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Hellersdorf haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag ein E-Bike auf die Gleise geworfen und so den U-Bahnverkehr zum Erliegen gebracht. Der Zug der Linie U5 war nicht mehr fahrbereit. © Dominik Totaro Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verständigten gegen 2 Uhr die Polizei, nachdem eine U-Bahn der Linie U5 das Fahrrad zwischen den Bahnhöfen Biesdorf und Elsterwerdaer Platz überrollt hatte. Das E-Bike verkeilte sich laut Polizei unter dem Zug, sodass der Triebwagenführer eine Notbremsung einleitete. Die U-Bahn kam etwa 100 Meter vor dem Bahnhof Elsterwerdaer Platz zum Stehen. Da der Zug nicht mehr fahrbereit war, mussten BVG-Mitarbeiter die Fahrgäste zu Fuß zum Bahnhof geleiten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wer das E-Bike auf die Bahngleise gelegt oder geworfen hat, ist bislang nicht bekannt. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr aufgenommen.

Titelfoto: Dominik Totaro