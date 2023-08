22.08.2023 14:50 Fußgängerinnen von fahrerlosem Motorrad erfasst: Klinik!

Zwei junge Frauen und ein Motorradfahrer wurden am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Stadtrandsiedlung Malchow in Berlin-Pankow verletzt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Zwei junge Frauen (21 und 23) und ein Motorradfahrer (20) wurden am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Stadtrandsiedlung Malchow in Berlin-Pankow verletzt. Der 20-Jährige hatte am Montag in Berlin-Pankow die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war gestürzt. Insgesamt gab es drei Verletzte. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Laut Polizei war der 20-jährige Biker gegen 19.30 Uhr mit seiner Maschine Am Luchgraben unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen in Höhe der Einmündung zur B2 die Kontrolle verlor und stürzte. Das Motorrad fuhr schlingernd weiter, stieß gegen die beiden Passantinnen und prallte gegen einen geparkten Transporter, wo es schließlich liegen blieb. Die inzwischen verständigten Rettungskräfte brachten die Frauen und den Fahrer ins Krankenhaus. Der 20-Jährige hatte Hautverletzungen an Armen und Beinen und wurde stationär aufgenommen. Berlin Unfall Mercedes kracht in Motorrad: Zwei Frauen werden durch Luft geschleudert Auch die 21-Jährige musste wegen ihrer Verletzungen am ganzen Körper im Krankenhaus bleiben. Die 23-Jährige durfte die Klinik nach der ambulanten Versorgung ihrer Verletzungen am Oberkörper und am Bein verlassen. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauern an.

Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa