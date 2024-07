27.07.2024 14:13 Gas gegeben und abgehauen: Radfahrer stirbt nach schäbiger Unfallflucht

Rund einen Monat nach einem schweren Unfall in Berlin-Köpenick ist ein 45 Jahre Radfahrer am Freitag an seinen Verletzungen gestorben.

Von Denis Zielke

Berlin - Rund einen Monat nach einem schweren Unfall in Berlin-Köpenick ist ein 45 Jahre Radfahrer am Freitag an gestorben. Der 45-Jährige musste nach dem Crash in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa Er sei wegen seiner lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt worden, teilte die Polizei am heutigen Samstag mit. Der Mann hatte am 28. Juni gegen 21 Uhr den Müggelheimer Damm überqueren wollen und war dabei von einem Auto erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 45-Jährige den Angaben nach durch die Luft geschleudert und landete dann hinter dem Auto auf der Straße. Der Fahrer des Wagens gab Zeugen zufolge ordentlich Gas und flüchtete unerkannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa