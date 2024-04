15.04.2024 08:09 Heftiger Baum-Crash in Pankow: Opel völlig zerstört

In Berlin-Pankow ist ein Opel am Sonntagabend in einen Straßenbaum gekracht. Wie durch ein Wunder überlebte der Fahrer.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Pankow ist ein Opel Omega mit polnischem Kennzeichen am Sonntagabend in einen Straßenbaum gekracht. Wie durch ein Wunder überlebte der 55-jährige Fahrer. Nach einem Unfall in Berlin-Pankow war von dem Wagen nicht mehr viel übrig. © Morris Pudwell Laut Angaben der Polizei zufolge war der Mann auf dem Blankenburger Pflasterweg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Opel knallte zunächst auf einen Begrenzungsstein, streifte einen Baum und raste dann in einen weiteren Straßenbaum. Der Wagen wurde bei der Kollision regelrecht aufgerissen, wie Fotos vom Unfallort zeigen. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und kam nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Die Berliner Feuerwehr war zur Bergung des Unfall-Wracks im Einsatz. Unterstützung kam von einem Abschleppunternehmen. Der Blankenburger Pflasterweg war mehrere Stunden komplett gesperrt. Polizei und Feuerwehr waren zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Wagens im Einsatz. © Morris Pudwell Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Morris Pudwell