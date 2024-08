Heftiger Crash in Charlottenburg: Betrunkener 21-Jähriger hinterlässt Spur der Verwüstung

Berlin - Ein 21-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag in Berlin-Charlottenburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei war er betrunken und ohne Führerschein unterwegs.

Eines der am Unfall in Charlottenburg beteiligten Autos landete auf der Seite. © Morris Pudwell

Den Angaben nach fuhr der junge Berliner gegen 1 Uhr zu schnell und in Schlangenlinien durch die Stadt, wobei er auch eine rote Ampel missachtete. Ein Zeuge, der die riskante Fahrt beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

An der Suarezstraße fuhr der 21-Jährige erneut über Rot und krachte in der Folge in das Taxi eines 60-Jährigen.

Der Aufprall war so heftig, dass der 21-Jährige von der Fahrbahn abkam, die Mittelinsel überfuhr und auf die Seite kippte. Der Toyota rutschte noch weiter und prallte in den Mercedes eines 53-Jährigen, der auf der Kantstraße in die Gegenrichtung unterwegs war.

Der Taxifahrer erlitt Verletzungen am Oberkörper und kam in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Auch der Mercedesfahrer musste wegen Schmerzen am Kopf ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Der 21-jährige Unfallverursacher erlitt eine Schürfwunde am Oberschenkel und klagte über Schmerzen, sodass er ebenfalls stationär ins Krankenhaus kam. Dort wurde ihm auch Blut entnommen, da er offenbar betrunken war.