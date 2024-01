Heftiger Crash in Wilmersdorf: Sechs Menschen in Klinik, eine Person in Lebensgefahr!

Berlin - Ein heftiger Crash hat sich am Dienstagabend in Berlin-Wilmersdorf ereignet. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In Berlin-Wilmersdorf gab es am Dienstag einen schweren Unfall. © Morris Pudwell

Wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, waren zwei Autos gegen 19.30 Uhr am Fehrbelliner Platz ineinander gekracht. Dabei hätten sich die Fahrzeuge in einen dritten Wagen geschoben.

Den Angaben zufolge schwebte eine Person in Folge des Unfalls in Lebensgefahr. Sie war in ihrem Auto eingeklemmt worden und musste von den Rettungskräften befreit werden.

Weiter gab es vier Schwerverletzte, ein Mensch wurde leicht verletzt. Die sechs Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es auf X.

Laut Polizei soll an der Kreuzung zuvor eine Ampel ausgefallen sein. Die Feuerwehr war laut eigenen Angaben mit mehr als 50 Kräften vor Ort. Die Kreuzung war stundenlang gesperrt.