16.06.2024 17:36 Heftiger Unfall: Mercedes rast in geparkten Lkw - Alkohol am Steuer?

In der Nacht zu Sonntag ist ein Mercedes in Marzahn-Hellersdorf in einen Lkw gerast.

Von Mia Goldstein

Berlin - In der Nacht zu Sonntag ist ein Mercedes im Berliner Stadtteil Hellersdorf in einen Lkw gerast. Der Mercedes ist nach dem Crash komplett zerstört. © Dominik Tataro Laut Zeugenberichten ereignete sich der schwere Unfall gegen 3.10 Uhr auf der Hellersdorfer Straße. Demnach verlor der 39-jährige Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen geparkten Lkw, drehte sich durch den heftigen Aufprall und stoppte auf dem Mittelstreifen. Menschen, die das Unglück gesehen hatten, eilten zur Hilfe und versorgten den Verunfallten, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Da die Polizisten bei dem 39-jährigen Fahrer einen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, musste er sich einem Alkoholtest unterziehen. Dieser ergab einen Wert von 2,16 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Einsatzkräfte räumen die Unfallstelle. © Dominik Tataro Aufgrund des Unfalls musste die Hellersdorfer Straße zwischen Feldberger Ring und Cecilienstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Auch der Ersatzverkehr der BVG war von der Sperrung betroffen.

Titelfoto: Dominik Tataro