Herber Unfall zwischen Einsatzfahrzeug und VW: Mehrere Polizisten verletzt!

Berlin - Durch einen Verkehrsunfall in Berlin -Charlottenburg haben in der vergangenen Nacht mehrere Einsatzkräfte der Polizei Verletzungen erlitten.

Insgesamt wurden elf Personen bei dem Crash verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 2 Uhr waren acht Beamte in einem Gruppenkraftwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz in die Fasanenstraße. Wie die Ermittler mitteilten, fuhren sie hierbei auf dem linken Fahrstreifen der Straße des 17. Juni in Richtung Ernst-Reuter-Platz.

Auf der Straße wechselte ein 26-Jähriger mit seinem VW Golf plötzlich den mittleren Fahrstreifen nach links in die Spur des Einsatzfahrzeuges.

Dadurch kam der Einsatzwagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen vier parkende Autos.

Daraufhin wurden drei Autos auf die Gegenfahrbahn und somit in den Fahrtweg eines 23-Jährigen geschleudert. Dieser kollidierte mit seinem Auto und den Fahrzeugen.