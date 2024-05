Horror-Crash: Vollbesetzter BMW rast gegen Betonmauer, geht in Flammen auf

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber vor Ort. © Morris Pudwell

Wie die Feuerwehr über X, ehemals Twitter, mitteilte, raste ein BMW gegen 1.50 Uhr in die Betonmauer einer Mittelinsel in der Tauentzienstraße.

Die Polizei teilte ebenfalls über X mit, dass der Mann bei einem Alleinrennen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Nur wenige Minuten später brannte der Pkw lichterloh. Viele Ersthelfer eilten zu Hilfe, um die eingeklemmten Personen zu retten. Andere versuchten, die Flammen mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Ein Beifahrer konnte sich hierbei selbst befreien.

Als die Feuerwehr eintraf, dauerte es noch circa eine Dreiviertelstunde, bis der Brand gebändigt war. Die drei weiteren Eingeklemmten konnten währenddessen befreit werden.

Leider wurde bei dem Aufprall gegen die Mauer eine Frau so schwer am Kopf verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Die anderen drei Beteiligten trugen so schwere Verletzungen davon, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurden.

Auch einige Ersthelfer wurden leicht verletzt und vor Ort von dem Rettungsdienst versorgt. Alle Einsatzkräfte sowie Betroffenen wurden anschließend professionell betreut.