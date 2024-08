22.08.2024 18:32 593 Kein Blitz-Einbruch: Auto rauscht in Berlin aus Versehen in Bäckerei

Von Denis Zielke

Berlin - Einpark-Fehler mit Folgen am heutigen Donnerstagmittag in Berlin-Lichterfelde! Dort sauste ein Auto in das Ladengeschäft einer Bäckerei - ungewollt! Das Auto zerstörte den Eingangsbereich der Bäckerei. © Berliner Feuerwehr Zwei Personen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Zudem habe der Wagen beim Einparken die gesamte Frontfassade und der Eingangsbereich der Bäckerei eingedrückt und zerstört, wie es weiter hieß. Der Rettungsdienst versorgte die zwei Verletzten und brachte sie anschließend in eine Klinik. Berlin Unfall E-Scooter-Fahrer ignoriert in Moabit rote Ampel und landet im Krankenhaus Anschließend fuhr die Feuerwehr das Auto aus dem Ladengeschäft zurück in den Parkhafen. Nun muss die Bauaufsicht klären, wie es um die Statik des Gebäudes steht. Der Verkehrsunfall erinnert an die zahlreichen Blitz-Einbrüche in Berlin. Dabei ist die Masche der Räuber immer gleich: Sie fahren mit einem Auto durch die Scheibe von Juwelier-Läden oder anderen Nobel-Geschäften, machten Beute und sich dann wieder schnell aus dem Staub.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr