Kind rennt auf die Straße - Motorradfahrer kann nicht rechtzeitig bremsen!

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Sprössling (4) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Crash in der Straße 600 in Richtung Am Finkenherd.

Hierbei fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Motorrad auf eine Menschengruppe zu, die beidseitig auf der Fahrbahn lief. Diese ging zur Seite, um den Mann langsam durchfahren zu lassen.

Als dieser mit Schrittgeschwindigkeit vorbei wollte, riss sich ein vierjähriges Kind von der Gruppe los, um die Straßenseite zu wechseln.

Obwohl der 27-Jährige umgehend eine Vollbremsung einlegte, kam er nicht rechtzeitig zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß fiel das Kind zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Sprössling in ein Krankenhaus.