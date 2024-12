Kleinkind von Auto erfasst und schwer verletzt: Fahrer flüchtet

Berlin - Ein zweijähriger Junge ist am Samstagvormittag in Berlin-Gesundbrunnen von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Rettungskräfte brachten das verletzte Kind (2) in eine Klinik. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der bislang unbekannte Autofahrer gegen 10.45 Uhr auf der Steegerstraße unterwegs, als das Kleinkind plötzlich von links auf die Fahrbahn lief.

Der Zweijährige wurde von dem Wagen erfasst und in der Folge durch die Luft geschleudert, bevor er auf der Straße liegen blieb.

Der Autofahrer hielt kurz an und sprach mit einem Angehörigen des Jungen. Dann aber fuhr der Mann weiter, ohne auf die Polizei zu warten.

Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf, am Oberkörper sowie an den Armen und Beinen. Der Zweijährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.