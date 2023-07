Unfall mit Mercedes G-Klasse: War ein Hochzeitskorso schuld?

Berlin - Am Freitagabend krachte im Berliner Stadtteil Neukölln ein Luxus-SUV während eines Spurwechsels in einen Audi. Die Beifahrerin des Mercedesfahrers wurde schwer verletzt.

Beim Luxus-Auto-Unfall wurden auch einige Straßenschilder in Mitleidenschaft gezogen. © Morris Pudwell

Gegen 18.45 Uhr soll es nach Aussagen von Passanten laut geworden sein in der Sonnenallee. Teure "Luxusschlitten" rasten demnach die Straße in Berlin-Neukölln in Richtung Hermannplatz entlang.

Dabei kam es zu lautem Hupen. Während eines Fahrstreifenwechsels kollidierte der Fahrer einer Mercedes G-Klasse (35) mit einem Audi R8, dessen Fahrer (22) in dieselbe Richtung unterwegs gewesen war.

Die Folge: Das 421 PS starke Gefährt crashte gegen einen massiven Baum am Straßenrand. Davor legte der Wagen mindestens zwei Verkehrsschilder um und begrub einen Fahrradständer unter sich. Dabei bohrte sich ein Haltverbotsschild durch die Frontscheibe in den Fahrgastraum.

An diesem Streckenabschnitt gilt wie auf anderen weiten Teilen der Sonnenallee den ganzen Tag über eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometer pro Stunde!