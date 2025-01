11.01.2025 12:53 Mädchen rennt bei roter Ampel auf die Straße: Autofahrer kann nicht mehr bremsen!

Am vergangenen Freitagnachmittag kam ein Kind nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wilhelmstadt in ein Krankenhaus.

Von Laura Voigt

Berlin - Am vergangenen Freitagnachmittag musste ein Mädchen nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wilhelmstadt im Krankenhaus behandelt werden. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die 10-Jährige zur stationären Behandlung in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr in der Pichelsdorfer Straße in Richtung Heerstraße. Hierbei soll die 10-Jährige bei roter Fußgängerampel über die Fahrbahn in Richtung Adamstraße gerannt sein. Ein 24-jähriger Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen. Berlin Unfall Horror-Unfall in Lichtenberg: Frau wird von Tram überrollt und stirbt Er erfasste das Mädchen, wodurch sie zu Boden fiel und ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Hautabschürfungen erlitt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Pichelsdorfer Straße war während der Unfallaufnahme in Richtung Heerstraße bis etwa 17 Uhr gesperrt. Auch die BVG-Linie M36 war davon betroffen. Ein Fachkommissariat der Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

