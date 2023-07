Mann (†67) stürzt vom Rad und stirbt Tage später: War der Unfall die Todesursache?

Potsdam - Tragischer Unfall in Potsdam: Nach einem Fahrradsturz ist ein 67-jähriger Brandenburger mehr als eine Woche später verstorben.

In Potsdam ist ein Mann aus bisher ungeklärten Gründen vom Fahrrad gestürzt. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Laut einer Meldung der Polizei war der Radfahrer am Sonntag, 16. Juli, auf der Langen Brücke in Potsdam unterwegs. Dabei soll er auf einmal die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und gestürzt sein.

Der 67-Jährige erlitt Kopfverletzungen und war kurzzeitig bewusstlos. Nach einer Untersuchung vor Ort fuhren Rettungskräfte den Verletzten ins Krankenhaus.

In der Klinik ist der Mann laut Polizei am gestrigen Dienstag, 25. Juli, also neun Tage nach dem Unfall, verstorben.

Noch ist unklar, ob die Todesursache auf die Unfallverletzung oder auf ein bereits zuvor bestehendes medizinisches Problem zurückzuführen ist.