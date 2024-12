Mann stürzt auf Bahngleise, dann wird es brenzlig!

Berlin - Ein Fußgänger ist am Mittwochabend in Berlin-Pankow von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden.

Der Fahrer der Tram blieb unverletzt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der 47-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 21.30 Uhr bei der Samländischen Straße vom Grünstreifen aus in die Gleise gestürzt, die von der Fahrbahn getrennt sind.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Da er betrunken gewesen sei, wurde ihm Blut abgenommen.

Der Fahrer der Linie M1, die in der Berliner Straße in Richtung Am Kupfergraben unterwegs gewesen war, blieb unverletzt - ebenso die Fahrgäste.

Allerdings erlitt ein Zeuge den Angaben zufolge einen Schock.