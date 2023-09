07.09.2023 08:48 Mann wird von Gabelstapler übersehen und dabei verletzt

In Berlin wurde am Mittwoch ein Mann von einem Gabelstapler angefahren und dabei an den Beinen verletzt.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Am Mittwochmittag befuhr ein 56-Jähriger in Berlin-Pankow mit seinem Gabelstapler einen Gehweg und übersah einen 82-Jährigen. Der Senior musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/sir270 Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, soll sich der Vorfall gegen 12.25 Uhr in Berlin-Pankow ereignet haben. Ein 56-jähriger Mann befand sich nach ersten Erkenntnissen mit einem Gabelstapler auf dem Gehweg der Breite Straße in Richtung Schönholzer Straße. Dabei übersah er einen 82-Jährigen, den er mit seinem Gabelstapler anfuhr und dabei an den Beinen verletzte. Berlin Unfall Auto kracht gegen Ampelmast: Beifahrer schwebt in Lebensgefahr Wie die Polizei berichtet, soll der 56-Jährige zuvor Wage ausgeliefert haben und sich auf dem Rückweg zu seinem Lkw befunden haben. Der Senior musste mit den Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt.

