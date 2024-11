Mehrere Meter durch die Luft geschleudert: E-Roller-Fahrer stirbt in Klinik

Berlin - Nach einem schweren Unfall am Dienstag in Berlin-Wedding ist ein E-Roller-Fahrer (25) seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein Fußgänger, der den Crash beobachtet hatte, leistete Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 25-Jährige musste reanimiert werden, bevor er mit seinen lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus kam.

Die Kollision war so heftig, dass der E-Roller-Fahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde, bevor er auf dem Asphalt aufschlug.

Am Dienstag fuhr er gegen 1.45 Uhr an der Seestraße/Ecke Nordufer bei Rot über die Fußgänger-Ampel. Dabei übersah er offenbar den Nissan eines 43-Jährigen.

Laut Polizei ist der junge Mann am Mittwochabend im Krankenhaus verstorben.

Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen blieb der betroffene Bereich für etwa zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung am 26. November am 11.47 Uhr, aktualisiert am 28. November um 10.03 Uhr