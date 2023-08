Mercedes kracht in Motorrad: Zwei Frauen werden durch Luft geschleudert

Berlin - Am Samstagabend kam es in Berlin-Prenzlauer Berg zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Frauen, die auf einem Motorroller unterwegs waren, wurden von einem Mercedes angefahren und durch die Luft geschleudert.

Die beiden Frauen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Sonntagmittag bekannt gab, sollen sich die zwei Frauen gegen 21 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Landsberger Allee stadtauswärts befunden haben.

An einer Kreuzung seien die beiden Frauen im Alter von 27 und 31 Jahren zum Stehen gekommen. Ein mit seinem Mercedes hinter dem Roller fahrender 46-Jähriger soll seinen Wagen zeitgleich beschleunigt haben, um den Kreuzungsbereich noch zu passieren.

Dabei fuhr der Wagen auf das Motorrad auf. Durch die Wucht soll die 31-jährige Beifahrerin über den Mercedes nach hinten, die 27-jährige Fahrerin nach vorne geschleudert worden sein.

Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, ganz im Gegenteil zu den beiden Frauen. Die Fahrerin wurde mit inneren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch ihre Beifahrerin musste mit einem Schädel-Hirn-Trauma, sowie Verletzungen an einem Arm zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Da bei der Fahrerin ein Gefäß mit Betäubungsmitteln gefunden wurde, musste ihr im Krankenhaus Blut abgenommen werden.