30.11.2024 17:48 920 Mietauto rast gegen Tram-Mast: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Fahrer eines Mietautos ist am heutigen Samstagmorgen in Berlin-Marzahn schwer verunfallt und an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Von Mia Goldstein

Berlin - Der Fahrer eines Mietautos ist am heutigen Samstagmorgen in Berlin-Marzahn schwer verunfallt und an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. In Berlin-Marzahn ist ein Mietwagen am Samstagmorgen schwer verunfallt. © BLP / Sappeck Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, musste der 36-Jährige bereits am Unfallort und auf dem Weg in die Klinik wiederbelebt werden. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 5.12 Uhr in der Rhinstraße Höhe Pyramidenring. Aus bislang unklarer Ursache kam der Audi-Fahrer mit dem gemieteten "Bolt" in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und raste gegen einen Oberleitungsmast der Tram. Berlin Unfall Mehrere Meter durch die Luft geschleudert: E-Roller-Fahrer stirbt in Klinik Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. Der schwerverletzte Mann wurde aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stehen vor dem Wrack des Mietwagens. © Berliner Feuerwehr In Richtung Friedrichsfelde war die Straße gesperrt und der Tramverkehr unterbrochen. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Stelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Erstmeldung von 8.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.48 Uhr.

