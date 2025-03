12.03.2025 10:34 Motorradfahrer fliegt aus der Kurve und wird durch die Luft geschleudert: Lebensgefahr

Nach einem schweren Motorradunfall am Dienstag in Berlin-Grünau schwebt ein 20-Jähriger in Lebensgefahr.

Von Christoph Carsten

Berlin - Nach einem schweren Motorradunfall am Dienstag in Berlin-Grünau schwebt ein 20-Jähriger in Lebensgefahr. Rettungskräfte waren am Dienstag in Grünau im Einsatz. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Laut Informationen der Polizei fuhr der junge Mann gegen 16.30 Uhr auf der Straße Adlergestell, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Zuerst prallte das Motorrad gegen den Bordstein und dann gegen die Leitplanke. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Gefährt mehrfach, während der Fahrer heruntergeschleudert wurde. Der 20-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er notoperiert und stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße gesperrt, der Verkehr wurde in Richtung Grünau abgeleitet. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte führt die weiteren Ermittlungen.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa