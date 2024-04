Motorradfahrer rast durch die Innenstadt und kracht gegen das Fahrrad einer Seniorin

Berlin - Bei einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurde am vergangenen Sonntagabend im Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf eine Fußgängerin verletzt .

Der Motorradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß und rutschte über die Fahrbahn. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, sollen ein 28-jähriger Motorradfahrer und ein unbekannter Autofahrer gegen 21.30 Uhr ein Rennen in der Potsdamer Chaussee in Richtung AVUS gefahren sein.



Kurz vorher sollen die beiden an der Haltelinie an der Spanischen Allee nebeneinandergestanden haben und dann stark beschleunigend angefahren sein. In der Kurstraße fuhr der Motorradfahrer mit seiner Suzuki dann gegen das Fahrrad einer 74-Jährigen, die dieses vom Mittelstreifen aus über die Potsdamer Chaussee schob.

Das Fahrrad schleuderte in die Luft und zerbrach in zwei Teile. Die Seniorin stand unter Schock und erlitt außerdem einen Armbruch sowie Knieverletzungen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß und rutschte über die Fahrbahn. Der unbekannte Autofahrer hielt daraufhin kurz an, fuhr dann aber weiter. Der 28-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.