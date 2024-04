29.04.2024 07:09 Mountainbiker stürzt am Teufelsberg: Rettungswagen kommt nicht durch

Ein Mountainbiker wurde sich am Sonntag bei einem Sturz am Teufelsberg in Berlin-Grunewald schwer verletzt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein Mountainbiker wurde am Sonntag bei einem Sturz am Teufelsberg in Berlin-Grunewald schwer verletzt. Ein Hobby-Sportler ist am Sonntag mit seinem Mountainbike auf unwegsamem Gelände am Teufelsberg in Berlin gestürzt. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitteilte, konnte der Rettungswagen die Unfallstelle im Wald nicht erreichen. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten zunächst vor Ort. Um den gestürzten Mountainbiker zu transportieren, wurde den Angaben nach ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser flog den Mann in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall im Wald kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr