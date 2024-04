06.04.2024 16:52 Nach Radunfall in Malchow: 81-Jähriger stirbt Tage später in Klinik

Fünf Tage nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Malchow ist ein 81-Jähriger am Freitagabend in einem Krankenhaus verstorben.

Von Christoph Carsten

Berlin - Wenige Tage nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Malchow ist ein 81-Jähriger am Freitagabend in einem Krankenhaus verstorben. Nach dem Unfall brachten Rettungskräfte den Rentner (81) aus Berlin-Malchow ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Laut Polizei war der Rentner am vergangenen Montag gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad den Luchgraben in Richtung Dorfstraße entlanggefahren. Dort streifte der 81-Jährige zunächst ein geparktes Motorrad, stürzte dann auf das vor ihm stehende Krad eines 23-Jährigen und im Anschluss auf die Fahrbahn. Der Rentner verlor das Bewusstsein und musste vor Ort reanimiert werden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik, wo er später verstarb. Der 23-jährige Kradfahrer erlitt Rückenschmerzen, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung.



