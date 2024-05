19.05.2024 09:23 Nissan-Fahrer kracht in Späti am Bahnhof Zoo: Mehrere Verletzte!

Schwerer Unfall am Bahnhof Zoo in Berlin! Ein Autofahrer ist am Samstagabend zunächst mit einem E-Scooter kollidiert und dann in einen Spätkauf gekracht.

Von Christoph Carsten

Berlin - Schwerer Unfall am Bahnhof Zoo in Berlin! Ein Autofahrer ist am Samstagabend zunächst mit einem E-Scooter kollidiert und dann in einen Spätkauf gekracht. Am Bahnhof Zoo in Berlin-Charlottenburg ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall. © NEWS5 / Julius Bakos Wie die Feuerwehr auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitteilte, kam der Fahrer eines Nissan am Hardenbergplatz zunächst von der Fahrbahn ab, rammte mehrere Verkehrsschilder und krachte dann mit einem E-Scooter-Fahrer und einer Fußgängerin zusammen. Schließlich prallte der Mann gegen den Pfeiler eines Spätis am Bahnhof Zoo. Der Nissan-Fahrer und die Passantin wurden schwer verletzt und mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Warum der Autofahrer die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch unklar. Hierzu hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Kreuzung wurde weiträumig gesperrt. Auch der ÖPNV war von den Einschränkungen betroffen.

Titelfoto: NEWS5 / Julius Bakos