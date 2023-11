Person wird von Straßenbahn angefahren und schwer verletzt

Berlin - Eine Person lief am frühen Donnerstagabend vor eine Straßenbahn in Berlin Prenzlauer Berg. Rettungskräfte brachten das Opfer anschließend in ein Krankenhaus.

Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. © Morris Pudwell

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Unfall gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle "Am Friedrichshain" in der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg ereignet haben.

Eine Person soll beim Überqueren der Straße von einer Tram erfasst worden sein.

Rettungskräfte und Notärzte versorgten das schwer verletzte Opfer noch vor Ort und brachten es anschließend in ein Krankenhaus.

Wie es genau zum Unfall gekommen ist, ermittelt jetzt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte und ein externer Gutachter.