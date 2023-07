Radfahrer flüchtet nach Zusammenprall: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Beim Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrenden in Berlin-Mariendorf wurde am Donnerstag eine Frau schwer verletzt. Die 56-jährige Frau kam mit schweren Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus.

Die 56-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden. © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll eine 56-jährige Frau am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Ullsteinstraße unterwegs gewesen sein.

Dort wurde sie von einem bislang noch unbekannten Mann überholt. Beim Überholmanöver sollen sich die beiden Lenker berührt haben.

Die Frau stürzte im Anschluss und der Mann flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Das Opfer musste mit schweren Verletzungen am Rumpf in einem Krankenhaus notoperiert werden. Eine Lebensgefahr soll jedoch nicht bestehen.

Die Polizei sucht zu diesem Vorfall jetzt Zeugen und fragt die Bevölkerung: