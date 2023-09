Radfahrer kracht gegen Lastwagen und verletzt sich lebensgefährlich

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Berlin-Hellersdorf erlitt ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem stehenden Lkw schwere Verletzungen.

Der 68-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Mittwochmorgen veröffentlichte, soll sich der Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Elsenstraße in Richtung der Straße Am Niederfeld ereignet haben.

Ein 68-Jähriger soll aus bislang ungeklärten Gründen gegen ein Heck eines stehenden Lkw gefahren sein.

Durch den ungebremsten Zusammenprall verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er am Unfallort reanimiert werden musste. Anschließend wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch betreut wurde.

Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und Vermessung des Unfallortes war die Elsenstraße nahezu drei Stunden lang komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt.