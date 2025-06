Radfahrerin in Zehlendorf angefahren: 87-Jährige stirbt Tage später in Klinik

Die jetzt verstorbene Radfahrerin (†87) war nach dem Unfall auf die Intensivstation gekommen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Laut Polizei war die Rentnerin am vergangenen Samstag gegen 11 Uhr auf dem Radweg der Clayallee unterwegs. Eine 74-Jährige, die mit ihrem Auto aus der Sundgauer Straße kam, übersah an der Einmündung Clayallee offenbar die Vorfahrt der Radfahrerin und fuhr diese an.

Bei dem Sturz erlitt die 87-Jährige multiple Verletzungen, darunter eine schwere Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, wo sie auf die Intensivstation aufgenommen wurde.

Am Mittwochvormittag erlag die Frau in der Klinik ihren schweren Verletzungen. Laut Polizei handelt es sich um die 13. Verkehrsunfalltote in Berlin in diesem Jahr.

Auch die 74-jährige Autofahrerin war nach dem Unfall ins Krankenhaus gekommen. Sie erlitt einen Schock.