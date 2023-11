Radfahrerin stürzt und stirbt wenig später im Krankenhaus

Berlin - Eine 82-jährige Seniorin war vor wenigen Tagen mit ihrem Fahrrad gestürzt. In der Nacht von Montag auf Dienstag verstarb sie in einem Berliner Krankenhaus.

Die 82-Jährige starb wenige Tage nach dem schweren Sturz im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, stürzte die 82-Jährige am 2. November gegen 18 Uhr in der Delbrückstraße in Grunewald.

Ohne Fremdeinwirkung verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad und fiel dabei auf die Straße.

Dabei erlitt sie schwere Kopf- und Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten die Seniorin anschließend in ein Krankenhaus, wo sie bis zuletzt intensivmedizinisch betreut wurde.