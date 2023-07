11.07.2023 09:43 Range Rover kracht bei Straßenrennen in Baum, Fahrer (18) aus dem Auto geschleudert

In Berlin-Kreuzberg kam es am Montag zu einem Unfall: Ein 18-jähriger Range-Rover-Fahrer kam mit seinem Wagen von der Straße ab und raste in einen Baum.

Von Christoph Carsten

In Berlin-Kreuzberg ist es am Montagabend zu einem heftigen Verkehrsunfall gekommen: Ein Range-Rover-Fahrer (18) kam mit seinem Wagen von der Straße ab und raste in einen Baum. Nach einem Crash in Berlin-Kreuzberg war am Montag von einem Range Rover nicht mehr viel übrig. © Morris Pudwell Laut Informationen der Polizei war es laut Zeugen gegen 21.20 auf der Yorckstraße zu einem illegalen Straßenrennen zwischen zwei Autos gekommen. Ein 18-Jähriger kam dabei mit seinem tonnenschweren Geländewagen an der Kreuzung Yorckstraße/Großbeerenstraße links von der Straße ab, streifte die Leitplanke und raste dann in einem Baum. Zeugen zufolge soll der SUV stellenweise nur noch auf zwei Rädern gefahren sein, bei dem Aufprall wurde die Fahrertür herausgerissen und blieb im Baum stecken. Der Kontrahent des Unfallfahrers machte sich nach dem Crash in unbekannte Richtung aus dem Staub. Der Range-Rover-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde stationär in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe soll zudem zeigen, ob bei der Chaos-Fahrt auch Drogen im Spiel waren. Der Führerschein und der Wagen des jungen Mannes wurden beschlagnahmt. Die Tür des Range Rovers blieb nach dem Crash im Baum stecken. © Morris Pudwell Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell