05.06.2024 11:40 Rentnerin (†82) will Ehemann beim Ausparken helfen und wird überrollt

Tragischer Unfall in Karow: In dem Berliner Ortsteil ist am Dienstag eine 82-Jährige beim Einweisen angefahren und tödlich verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Tragischer Unfall in Karow: In dem Berliner Ortsteil ist am Dienstag eine 82-Jährige beim Einweisen angefahren und tödlich verletzt worden. Am Dienstag wurde der Rettungsdienst nach Berlin-Karow gerufen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Angaben der Polizei zufolge fuhr der 89-jährige Ehemann gegen 16.30 Uhr rückwärts aus seiner Garage an der Wotanstraße. Da eine Hecke dem Fahrer die Sicht versperrte, sollte seine Frau ihn beim Herausfahren anleiten. Beim Rückwärtsfahren des Rentners soll die 82-Jährige die Beifahrertür geöffnet haben und durch diese nach hinten geschoben worden sein. Dabei knallte sie rückwärts mit dem Hinterkopf auf die Einfahrt und wurde vom rechten Vorderrad an ihren Beinen überrollt. Zwei Fußgänger leisteten Erste Hilfe bis der Rettungswagen eintraf. Doch vergebens: Trotz Reanimation verstarb die Rentnerin noch am Unfallort. Der 89-jährige Ehemann wurde vom Krisennotdienst seelsorgerisch versorgt. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa