Schlimmer Unfall: Fußgänger von Peugeot erfasst und tödlich verletzt

Berlin - Ein 84-jähriger Fußgänger ist in Marzahn-Hellersdorf von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Ein Peugeot krachte am Mittwochabend in einen 84-jährigen Fußgänger. © Thomas Peise

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlag der Senior am Freitagvormittag seinen lebensgefährlichen Verletzungen in einem Berliner Krankenhaus.

Nach Angaben der Behörde war der Mann am Nachmittag des 8. Januars auf der Hellersdorfer Straße in Richtung eines Lebensmitteldiscounters unterwegs, als gegen 17.50 Uhr ein Peugeot in ihn krachte.

Der 84-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach auf die Straße geschleudert und blieb dort bewusstlos liegen.

Der Rentner wurde lebensgefährlich mit mehreren Knochenbrüchen verletzt und von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.