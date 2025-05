Schrecklicher Tram-Unfall in Biesdorf: Mann in Krankenhaus verstorben

Berlin - Etwas mehr als drei Wochen nach dem schrecklichen Tram-Unfall in Berlin-Biesdorf ist ein 68-Jähriger im Krankenhaus an den Folgen des Zusammenstoßes gestorben.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Fußgänger mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde und auf dem Bahnsteig aufschlug. Vor Ort leistete ein Zeuge Erste Hilfe.

Der nun verstorbene 68-Jährige hatte am frühen Abend des 12. April beim Überqueren der Allee der Kosmonauten an der dortigen Straßenbahnhaltestelle offenbar die einfahrende M8 übersehen.

Der Mann sei am Dienstagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Anschließend kam der 68-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in eine Klinik, wo er bis zu seinem kürzlichen Tod stationär verblieb. Der Tram-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.