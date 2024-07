Seniorin fällt in Gleisbett und erliegt ihren schweren Verletzungen - Polizei sucht nach Zeugen

Berlin - Im Berliner Ortsteil Tiergarten ist eine Frau in ein Gleisbett gefallen und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Bislang weiß niemand, wer die Tote ist. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung.

Bisherige Ermittlungen im Obdachlosen-Milieu und in Hilfseinrichtungen blieben bislang erfolglos. Nun suchen die Beamten nach Zeugen .

Dort kam sie in den darauffolgenden Tagen nicht mehr zu Bewusstsein und verstarb letztendlich am 17. Juni.

Die Frau hielt den Wagen weiter fest und fiel hinterher. Dabei verletzte sie sich schwer und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Hier schob sie einen Kinderwagen mit ihrem Hab und Gut auf einem Bahnsteig entlang. Dieser fiel aus bisher unerklärlichen Gründen in das Gleisbett.

Am 13. Juni dieses Jahres befand sich die vermutlich wohnungslose Frau am S-Bahnhof Zoologischer Garten.

Die Tote wird wie folgt beschrieben:

Ungefähr 75 bis 85 Jahre alt

1,74 Meter groß

Schulterlange, graue Haare

Bei der Seniorin wurden zudem Zahnarbeiten festgestellt. Es besteht somit die Vermutung, dass die Frau noch nicht lange auf der Straße lebte.

Die Ermittler stellen folgende Frage:

Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Toten machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.